 

Российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в Одесской области

19.03.2022, 10:25, Новости дня
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Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Напомним, американский журналист издания The American Conservative отметил, что РФ смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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