 

Украинские войска за сутки потеряли 40 человек

19.03.2022, 10:25, Новости дня
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Украинские войска в ходе столкновений с Народной милицией ЛНР за сутки потеряли 40 человек личного состава, а также технику, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава; 1 боевая машина пехоты БМП-1; 1 бронетранспортер», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Потери включают три единицы автомобильной техники и три единицы минометов калибра 120 миллиметров.

В результате обстрелов погибли три мирных жителя, двое пострадали. Ранее сообщалось о потерях украинской стороны. Так, ВС РФ уничтожили около 200 беспилотных летательных аппаратов и более 1,4 тыс. танков и другие бронемашины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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