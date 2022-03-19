В МИД РФ высказались о будущем форума «Трианонский диалог»

Будущее российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог» под вопросом из-за сворачивания Францией всех контактов, Москва сделает выводы, сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

«Под вопросом оказывается и будущее… российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог». А ведь в момент его создания в 2017 году (президент Франции) Эммануэль Макрон говорил, что его целью является «предоставление нашей молодежи, деятелям экономики и культуры, мыслителям возможности вести диалог, сблизиться и преодолеть непонимание», – рассказал Парамонов РИА «Новости».

По словам дипломата, создается впечатление, что у французской стороны интерес пропал. Сферу культуры он назвал страховочным ремнем, который помогал сохранять широкий диалог, амортизировать шок от внешнеполитических потрясений.

Напомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.