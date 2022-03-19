«Нас не развести по разным планетам»

Герой РФ Геннадий Падалка — о том, что нельзя называть.

Космонавт Геннадий Падалка. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

12 марта в газете «Новый проспект» опубликовано интервью с Героем России, сыном Героя Советского Союза летчиком-испытателем Александром Гарнаевым. Он рассказал о судьбах военных летчиков отечественной школы, летном братстве и в свете этого о личном отношении к «спецоперации» на Украине. «Новая газета» попросила Геннадия Ивановича Падалку (космонавт № 1 на планете — абсолютный рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания в космосе), прошедшего полноценную карьеру военного пилота, оценить позицию Гарнаева с точки зрения личного профессионального и военного опыта. Публикуем его ответ.

Абсолютно солидарен с Александром Гарнаевым. Уважение, восхищение и поддержка ему.

У меня в Украине много дальних родственников, однокашников и однополчан. В 1991-м, после крушения СССР, все мы, выпускники советских военных училищ и однополчане частей Военно-воздушных сил СССР в РФ и в Украине, даже в страшном сне не могли себе представить, что наши дети будут сражаться друг с другом.

В космонавтику я пришел из военной авиации. Я военный летчик 1-го класса и прослужил в частях ВВС Советского Союза без малого 15 лет. Мои наставники, воспитатели и командиры в Ейском ВВАУЛ и в советских частях ВВС, учили нас, курсантов и молодых лейтенантов, четко различать, разграничивать гражданскую инфраструктуру и военные объекты, мирных жителей и армейские подразделения, боевые действия и военные преступления.

Смотрю на происходящее и задаю себе один-единственный вопрос: какие подходы при обучении пилотов существуют в современной России?! Для меня ясно одно: власти, режимы, идеологии приходят и уходят, а РФ и Украина всегда будут рядом. Нас не развести по разным планетам. Независимо от исхода сегодняшней так называемой «спецоперации» сейчас становится очевидным, что нынешнему поколению россиян и нескольким последующим могут достаться от Украины только пепел и ненависть.

Валерий Ширяев

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