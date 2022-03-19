Стрижки, с которыми волосы будут казаться гуще

Волосы – одно из главных украшений женщины. Это ее гордость. Если, конечно, они красивые, блестящие, густые… А как же быть обладательницам тонких и редких волос? Неужели постоянно собирать в конский хвост или делать прочие прически, скрывающие такой недостаток? Нет! Необходимо просто подобрать правильную стрижку!

Пикси – стильно, модно, современно

Пикси — отличная стрижка для тонких волос, так как она помогает придать локонам дополнительный объем. Только не стоит останавливаться на классическом варианте. Обратите внимание на более пышную пикси с густой челкой и громоздкой макушкой. Эффект не сможет не порадовать вас. Кроме того, эта стрижка не требует особого ухода. Напротив, усилий понадобится минимум. Если вы решились на такую стрижку, попросите у мастера в салоне сделать ее «полную» или «плотную» версию с небольшим количеством слоев.

Наш любимый вечный боб

Боб — одна из лучших, наиболее удобных стрижек для женщин с тонкими или редкими волосами. Причем перед вами раскрывается некоторое разнообразие в выборе длины. Большинство стилистов рекомендуют гладкую прямую стрижку, доходящую до подбородка, шеи или даже до ключицы. Это отличный выбор, ведь он увеличивает объем ваших волос и визуально придает густоту, будь они прямые или волнистые.

Боковой пробор в этой стрижке станет великолепным помощником в придании объема. Обязательно поинтересуйтесь у своего стилиста о возможном добавлении мягких слоев — если все сделано правильно, это также может сделать ваши волосы с виду более объемными. Такая стрижка и стиль подходят практически всем и являются отличным способом выглядеть эффектно как на работе, так и где-нибудь на отдыхе – хоть в клубе, хоть в парке, хоть на пляже.

Обладательницам тонких, ломких, слабых волос, которые ищут золотую середину между длинными и многослойными или короткими и прямыми стрижками, известные стилисты по прическам советуют выбирать боб средней длины с акцентом пляжной текстуры. Сделать такую укладку очень просто, на это уходит не более пяти минут.

Многослойность на длинных волосах

Существует старинное заблуждение, что, для того чтобы тонкие волосы выглядели более густыми и объемными, необходима только ультрапрямая короткая стрижка. Неправда! Как объясняют опытные парикмахеры, вы можете позволить длину, доходящую до лопаток, и даже можете сделать несколько слоев. Тем не менее, определенно есть какая-то стратегия.

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Если у вас слишком тонкая текстура волос, но вы хотите, чтобы волосы были длинными, рекомендуется делать либо идеально ровную стрижку, либо стрижку почти одной длины с легкими слоями внизу для так называемого оживления. Спереди должно быть стратегическое обрамление лица, начинающееся вокруг подбородка и постепенно спускающееся вниз по всей длине. Когда вы советуетесь со своим стилистом, обязательно используйте эти рекомендации в качестве ориентира.

Но не допускайте распространенной ошибки. Если ваши волосы слишком длинные, откажитесь от слишком большого количества слоев. Это обычно делает вашу естественную текстуру менее густой и объемной. Как вариант: уберите длину.

Но, опять же, существует и выход из положения, если вам нужны как длина, так и слои. Если вам не нравятся короткие волосы или даже волосы средней длины, выбирайте длинную многослойную стрижку, которая сочетает в себе челку и слои, обрамляющие лицо. Такая стрижка может придать вашим волосам определенный стиль и помочь достичь необходимого результата, при этом, не требуя сложных укладки и ухода.