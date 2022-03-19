Минздрав: использование VPN приводит к импотенции и облысению

Заместитель министра здравоохранения России Борис Ефимов призвал россиян воздержаться от эксплуатации виртуальных частных сетей (VPN), которые граждане используют для доступа к заблокированным сайтам.

Чиновник отметил, что подобные сервисы могут нанести непоправимый вред здоровью.

– Давно доказано, что так называемые VPN-сервера крайне негативно сказываются на здоровье. Согласно данным российских специалистов, ежедневное использование этого сервиса в течение всего лишь 20 минут уже через месяц может привести к импотенции. И это не единичные случаи, это массовая история. Страдают не только мужчины, женщины рискуют потерять до половины своих волос, – заявил специалист.

В ближайшее время Минздрав представит в Государственную думу законопроект «Об охране здоровья граждан от воздействия вредного влияния виртуальных частных сетей», ограничивающий использование VPN на территории России.

Россияне, которые захотят воспользоваться этими сервисами, будут обязаны в письменном виде подтвердить, что они проинформированы о возможно вреде здоровью. Кроме того, пользоваться VPN будет запрещено несовершеннолетним, беременным, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

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