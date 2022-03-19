 

Российские ВКС нанесли удары по опорным пунктам украинских “националистов”

19.03.2022, 8:55, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 укрепленного опорного пункта украинских националистов.

«Экипажи армейской авиации ВКС РФ нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также отмечается, что «в результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника».

Армейская авиация в рамках специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры полета с Ка-52, уничтожившего несколько огневых позиций операторов ПЗРК украинских военных на аэродроме под Киевом и прикрывшего собой подлетающие Ми-8 с десантом. Ка-52 был подбит, но экипаж смог эвакуироваться.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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