 

В Китае зафиксировали две смерти от COVID-19 впервые с января 2021 года

19.03.2022, 8:55, Новости дня
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Китайские власти в субботу впервые с 25 января 2021 года зафиксировали в стране два смертельных исхода от коронавируса нового типа, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за минувшие сутки национальный центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал 4051 новый случай заражения коронавирусом – на 19% больше, чем ровно неделю назад. Как уточняется в распространенном заявлении, только 181 из вновь выявленных инфицированных прибыл из-за границы. Отмечается повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 2228 человек, остальные 1 823 – бессимптомные носители, передает ТАСС.

Число заразившихся коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, продолжает стремительно возрастать – за последние семь дней этот показатель увеличивался примерно на 20% в сутки. Согласно статистике, опубликованной в субботу, под присмотром врачей в стране находятся более 32,9 тыс. инфицированных (включая 14,3 тыс. бессимптомных) – в 15 раз больше, чем месяц назад, 19 февраля.

Эпидемическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, что негативно отражается на деятельности бизнеса. Так, в последние дни заметно замедлилась работа курьерских служб. Инфицированных в тяжелом состоянии в Китае по-прежнему немного – по состоянию на 19 марта 31 человек. Примерно 89% из проходящих лечение заразились на территории страны, остальные 11% прибыли из-за границы (19 февраля соотношение было совсем другим: 37% местных и 63% завозных случаев).

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, за месяц возросло более чем в 12 раз – до 25879 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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