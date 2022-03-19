В Италии арестовали недвижимость Алексея Мордашова
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…стоимостью 105 млн евро.
Финансовая гвардия Италии арестовала на Сардинии недвижимость стоимостью около 105 млн евро, принадлежащую владельцу «Северстали» Алексею Мордашову, попавшему в санкционные списки Евросоюза в связи с боевыми действиями в Украине. Об этом сообщили РИА Новости в фингвардии.
Мордашов. Фото: kremlin.ru
Там уточнили, что речь идет о «жилом комплексе недвижимости» в городе Олбия.
В начале марта Фингвардия арестовала яхту Мордашова «Леди М». Reuters отмечает, что ее стоимость 65 млн евро.
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Ранее на этой неделе Фингвардия арестовала комплекс недвижимости российского бизнесмена Петра Авена, тоже попавшего под санкции. Также были арестованы в Италии недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева.
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Источник: Новая газета
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