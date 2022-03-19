 

В Италии арестовали недвижимость Алексея Мордашова

19.03.2022, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…стоимостью 105 млн евро.

Финансовая гвардия Италии арестовала на Сардинии недвижимость стоимостью около 105 млн евро, принадлежащую владельцу «Северстали» Алексею Мордашову, попавшему в санкционные списки Евросоюза в связи с боевыми действиями в Украине. Об этом сообщили РИА Новости в фингвардии.

Мордашов. Фото: kremlin.ru

Там уточнили, что речь идет о «жилом комплексе недвижимости» в городе Олбия.

В начале марта Фингвардия арестовала яхту Мордашова «Леди М». Reuters отмечает, что ее стоимость 65 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ничего не конфисковано, но все арестовано

Как ЕС и Великобритания будут распоряжаться собственностью россиян, попавших в санкционные списки

Ранее на этой неделе Фингвардия арестовала комплекс недвижимости российского бизнесмена Петра Авена, тоже попавшего под санкции. Также были арестованы в Италии недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала поздравление маме в честь ее 50-летия

26.01 / Мнение: И пулемет застрочил

14.09 / Лукашенко сделали предупреждение: Замести все под ковер не получится

22.08 / Бородину высмеяли за фотошоп из-за посиневших волос

20.10 / Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с финалистами фотоконкурса Hold Still

05.12 / Мнение: Деанон “Белых халатов”

10.12 / Мнение: Рейх предателям не платит

08.09 / Роскомнадзор назвал цензурой действия YouTube в отношении фильма “Беслан”

07.08 / Мнение: Экспортные данные

21.10 / Мнение: Что делать с Samsung Galaxy A50?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика