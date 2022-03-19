 

Депутат Запорожского облсовета ответил Киеву на призыв бороться с русскими

19.03.2022, 7:32, Новости дня
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Депутат украинского Запорожского областного совета Евгений Балицкий, который во временной администрации Мелитополя отвечает за координацию местной власти с российскими силовыми структурами, осудил призывы Киева противодействовать российским силам.

«Все эти призывы к «протесту и сопротивлению» напоминают строчку из песни: «Я так люблю тебя, когда ты далеко!». Хорошо сидя где-нибудь в Киеве умничать – давайте все умрем за родину», – сообщил Балицкий газете ВЗГЛЯД.

Он сказал: «Пусть они лучше объяснят – за что всем нам предлагается умереть. «За наши улицы и дома»? Так не ставьте на наших домах минометы, и не запускайте боевые дроны на улицы. Про ракеты я уже говорил – которые они запускали по нашим домам. «За украинскую землю»? Так киевская власть эту землю распродала, не спросив людей, безо всякого референдума. За заводы и фабрики? Так они давно не наши, их олигархи раскупили. За Зеленского я не буду воевать».

Балицкий сообщил, что «в 1991 году голосовал за Украину, за независимость», но «голосовал за другую страну», а «не за то, чтобы забирали право говорить по-русски, и не за то, чтобы они тут переименовывали улицы, не спросив никого». «А теперь, когда припекло, говорят – давайте, патриоты, идите и воюйте. Когда меня спрашивают, почему я военный офицер не принимаю участие в боевых действиях? Я присягу давал Советскому Союзу – за что у вас я должен воевать?» – сообщил он.

Напомним, Балицкий подтвердил, что город подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских военных. В Мелитополе, освобожденном российскими войсками, в работу вступила временная администрация. И.о. мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в Партии регионов. Помогает ей «комитет народных избранников». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил Балицкого в измене, пригрозив ему суровым наказанием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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