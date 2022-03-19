Трасс усомнилась в возвращении Абрамовича в Британию

Российский бизнесмен Роман Абрамович вряд ли сможет когда-либо вернуться в Великобританию, сообщила глава МИД страны Лиз Трасс.

Трасс заявила, что ей «крайне сложно» представить снятие санкций с российских бизнесменов. Они, как сообщила министр, «позволили» главе российского государства Владимиру Путину «делать то, что он делает», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

Напомним, Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Британия ввела санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране заморожены.