 

Трасс усомнилась в возвращении Абрамовича в Британию

19.03.2022, 7:32, Новости дня
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Российский бизнесмен Роман Абрамович вряд ли сможет когда-либо вернуться в Великобританию, сообщила глава МИД страны Лиз Трасс.

Трасс заявила, что ей «крайне сложно» представить снятие санкций с российских бизнесменов. Они, как сообщила министр, «позволили» главе российского государства Владимиру Путину «делать то, что он делает», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

Напомним, Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Британия ввела санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране заморожены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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