ОАЭ «разочаровали» Госдеп встречей с Асадом

Госдепартамент США «глубоко разочарован» в связи с тем, что президент Сирии Башар Асад встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашид Аль Мактумом, сообщил глава американского ведомства Нед Прайс.

Прайс призвал другие страны «при рассмотрении возможности взаимодействия с Асадом» учитывать его якобы антинародную внутреннюю политику на протяжении последних 10 лет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Асад впервые с 2011 года посетил ОАЭ с официальным визитом. Пресс-служба президентского дворца Сирии сообщила, что на встрече обсуждались отношения двух государств в области экономики, инвестиций и торговли, передает РИА «Новости».

Как сообщило эмиратское госагентство новостей WAM по итогам встречи, наследный принц столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил, что «братская Сирия является фундаментальной опорой арабской безопасности, и ОАЭ стремятся укреплять сотрудничество с ней для воплощения стремления братского сирийского народа к стабильности и развитию».

WAM передает, что стороны подчеркнули «необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и вывода иностранных войск». ОАЭ заявили о «политической и гуманитарной поддержке Сирии и ее братского народа для достижения мирного решения всех вызовов, с которыми он сталкивается».