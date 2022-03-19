Мнение: Собчак уехала, но дело ее живет! У Путина пуховик за 14 000 баксов!



Вчера, когда Путин выступал на стадионе, отключилась прямая трансляция в Сети – ну, бывает, да? Господи, сколько же тупых последователей Ксении Анатольевны в телегах набежало с криками "А вооот!". И я не понимаю, как можно быть такими бакланами, но хуже только, разумеется, наши братья в шароварах. И это сказка.

Укроп-пропаганда просто морально подохла – это вам из хороших новостей. Мне на Ютуб канал пришло прекрасное с утра, что-то типа "А, вот кремлевский пропагандист побирается, а я 25 лет на скорой отработал и ничего, иди на завод!". Ну, в общем, фантазии совсем осталось 0, работают топорно, но забавно.

Однако, круче был другой дурачок, который раскачал канал до почти миллиона, 4 000, кстати, не хватило, но начал постить пропаганду. При том что до этого на канале были только патриотические ролики про Армию России и просто инфраструктуру России. Это к вопросу, как они не парясь, с одной стороны, зарабатывали на России, но с другой – тупо работали по факту на ее пиар.

Но, ладно, деталей. Написал, клоун, в общем про путинский пуховик. Который, типа за миллион с хвостиком рублей. Думал, поразит ватанов в самое сердце! А получил полную панамку комментов из серии "И чо?".

Нет, реально, народ глумится над тупыми чубатыми просто от души. Комментарии были:

– Наш президент за Крым, может себе позволить!

– Это не ваш клоун, у нас серьезный дядя!

– Твой Зеленский больше за один день снюхивает!

– Королева Англии никогда не повторяет наряд, а Путину в одном пуховике ходить всю жизнь?

– У меня такой же, вчера купил!

И так далее и тому подобное.

И это клево, потому что все вернулось. Ну, не сломать нас тупой пропагандой, которую лили Собчак, Дудь и прочее дерьмо все эти годы. Оказалось, я крайне рад, все еще сильно не потеряно.

Вместе победим!

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