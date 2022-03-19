ООН: 25% населения Украины вынужденно покинули свои дома

Около 25% жителей Украины вынужденно покинули свои дома, сообщает Associated Press со ссылкой на данные миграционного управления ООН.

По данным организации, 6,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома. До начала боевых действий в Украине, по информации ООН, проживали около 44 млн человек. По данным Международной организации по миграции, 3 млн украинцев с 24 февраля покинули страну.

Помимо этого, в ООН отметили, что более 12 млн жителей Украины не могут покинуть пострадавшие районы страны из-за повышенных рисков, разрушенных дорог и мостов, а также нехватки ресурсов, а также информации о том, где они смогут оказаться в безопасности или найти жилье.

Мониторинговая миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщила, что с начала боевых действий в Украине погибли по меньшей мере 816 мирных жителей, 1333 человека ранены. По ее информации, большинство мирных жителей Украины были убиты в результате попадания снарядов с широким радиусом поражаения — это обстрелы тяжелой артиллерии, а также ракетные и авиационные удары.

—