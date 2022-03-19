 

Вацлав Клаус не захотел отказываться от российской государственной награды

19.03.2022, 7:10, Новости дня
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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус, которого призывали отказаться от российской государственной награды, заявил, что не собирается этого делать.

Клаус сказал, что «отвергает существующую сегодня дешевую русофобию» и «огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи». Отказ от врученной ему в 2007 году медали Пушкина стал бы, по мнению экс-президента, инфантильным поступком. Он заявил, что допустить подобное мог бы только под угрозой смерти. Клаус также предсказал, что расходы Чехии, связанные с украинскими беженцами, окажутся выше, чем расходы на борьбу с COVID-19, передает ТАСС.

Напомним, Клаус стал первым чешским гражданином, награжденным медалью Пушкина. Он получил ее «за заслуги в деле сближения народов и сохранения их культурного наследия». Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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