Вацлав Клаус не захотел отказываться от российской государственной награды

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус, которого призывали отказаться от российской государственной награды, заявил, что не собирается этого делать.

Клаус сказал, что «отвергает существующую сегодня дешевую русофобию» и «огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи». Отказ от врученной ему в 2007 году медали Пушкина стал бы, по мнению экс-президента, инфантильным поступком. Он заявил, что допустить подобное мог бы только под угрозой смерти. Клаус также предсказал, что расходы Чехии, связанные с украинскими беженцами, окажутся выше, чем расходы на борьбу с COVID-19, передает ТАСС.

Напомним, Клаус стал первым чешским гражданином, награжденным медалью Пушкина. Он получил ее «за заслуги в деле сближения народов и сохранения их культурного наследия». Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.