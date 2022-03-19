 

Военный самолет США разбился в Норвегии

19.03.2022, 7:10, Новости дня
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В Норвегии разбился американский военный самолет, который принимал участие в учениях НАТО Cold Response, сообщил корпус морской пехоты США.

Nordic News пишет, что судьба экипажа пока остается неизвестной, на борту самолета находились четыре человека. Второй экспедиционный корпус морской пехоты США подтвердил, что «гражданские власти Норвегии ведут поисково-спасательную операцию», передает РИА «Новости».

Напомним, НАТО 14 марта начало в Норвегии крупнейшие в 2022 году военные учения. В маневрах Cold Response, которые продлятся до 1 апреля, задействованы около 30 тыс. солдат, 200 самолетов и 50 кораблей из 27 стран. Учения проходят в нескольких сотнях километров от границы России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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