Пентагон отверг возможность введения США бесполетной зоны над Украиной

Американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине, США не собираются вводить над ней бесполетную зону, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Как сообщил Остин, глава американского государства Джо Байден «ясно дал понять», что военные США «не будут вовлечены в бои с Россией на Украине». Установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США, так как пришлось бы предпринимать действия против нарушителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт», – сообщил он, подчеркнув что в странах НАТО США будут защищать «каждый дюйм» территории.

Остин также заявил: «Никто не хочет увидеть, я думаю, как используют ядерное оружие. Я думаю, любая чрезмерная риторика о ядерном оружии, о его позиционировании не помогает». Он заверил, что «США уверены в своих возможностях и способности защитить себя».

По словам шефа Пентагона, США ясно дали понять Китаю, что поддерживать российскую операцию на Украине – «плохой выбор». Он выразил надежду, что Пекин не станет поддерживать Москву, но отказался «спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения» на эту тему.

Напомним, Киев просил у Запада введения бесполетной зоны над Украиной, но получил отказ. Администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.