МВД насчитало 203 тысячи человек

…на «крымском» концерте в Лужниках. Люди начали покидать стадион почти сразу.

На концерт-митинг в Лужниках, посвященный годовщине «воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», пришли более 203 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУМВД Москвы.

Фото: Мария Улазовская / «Новая газета»

«На территории »Лужников« находится более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним», — передает пресс-служба ведомства.

Концерт начался только в 15:00, но ближайшую к Лужникам станцию метро «Спортивная» закрыли на вход заранее «из-за большого пассажиропотока». Также был изменен маршрут наземного транспорта, курсирующего в этом районе.

Перед началом концерта у входа собралось много людей. Как передает наш корреспондент, началась давка, посетителей попросили сдать сумки. Внутрь смогли попасть далеко не все желающие, многие смотрят трансляцию концерта на экранах снаружи спорткомплекса. При этом часть посетителей концерта начали уходить сразу после того, как отметились о своем присутствии.

На мероприятии выступил президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Во время выступления президента трансляция на «России 24» и Первом канале неожиданно прервалась. «Россия 24» вместо окончания речи Путина включила выступление Олега Газманова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил прерывание трансляции «техническим сбоем на сервере».

«Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военных начальников, причисленных к лику святых, Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда», — пояснил Путин со сцены.

После завершения его речи люди массово начали уходить, передает корреспондент «Новой». После него на концерте с речью выступили глава RT Маргарита Симоньян, представитель МИД Мария Захарова и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Следом на сцену вышел Тимати в меховой шапке. «Это новая школа, все как будто под спайсом», — пропел он.

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