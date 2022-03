Китай высмеял представление Запада о «международном сообществе»

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карту мира, высмеивающую ограниченность представления стран Запада о «международном сообществе».

На опубликованной карте изображены очертания лишь США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и стран Западной Европы. Чжао Лицзянь пояснил, что это и есть «то самое международное сообщество», о котором можно «постоянно слышать» в заявлениях западных государств – они часто выступают с заявлениями от лица «международного сообщества», передает ТАСС.

It is a truth universally acknowledged, that when the West talks about the "int'l community", they mean: pic.twitter.com/RZNOwDymX2

В феврале Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. На ней был изображен символизирующий США дядюшка Сэм. Дядюшка Сэм спрашивает: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?». При этом сам он «тушит» пожар вокруг таблички со словом «Украина» при помощи бензина