 

Китай высмеял представление Запада о «международном сообществе»

19.03.2022, 5:45, Новости дня
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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карту мира, высмеивающую ограниченность представления стран Запада о «международном сообществе».

На опубликованной карте изображены очертания лишь США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и стран Западной Европы. Чжао Лицзянь пояснил, что это и есть «то самое международное сообщество», о котором можно «постоянно слышать» в заявлениях западных государств – они часто выступают с заявлениями от лица «международного сообщества», передает ТАСС.

It is a truth universally acknowledged, that when the West talks about the "int'l community", they mean: pic.twitter.com/RZNOwDymX2

— Lijian Zhao (@zlj517) March 17, 2022

В феврале Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. На ней был изображен символизирующий США дядюшка Сэм. Дядюшка Сэм спрашивает: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?». При этом сам он «тушит» пожар вокруг таблички со словом «Украина» при помощи бензина

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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