Вино снижает риск развития диабета

Ученые из Соединенных Штатов Америки обнаружили, что регулярное употребление вина за обедом может существенно снизить риск развития сахарного диабета.

В процессе работы эксперты тщательно проанализировали данные крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации и отобрали сведения о более 300 тысячах человек, сообщивших об употреблении алкоголя.

Стало известно, что примерно у 8600 из них за 11 лет экспериментов развился сахарный диабет второго типа. В связи с этим специалисты считают, что регулярное употребление вина может снизить риск развития этого заболевания.