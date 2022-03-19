 

Вино снижает риск развития диабета

19.03.2022, 4:45, Разное
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Ученые из Соединенных Штатов Америки обнаружили, что регулярное употребление вина за обедом может существенно снизить риск развития сахарного диабета.

В процессе работы эксперты тщательно проанализировали данные крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации и отобрали сведения о более 300 тысячах человек, сообщивших об употреблении алкоголя.

Стало известно, что примерно у 8600 из них за 11 лет экспериментов развился сахарный диабет второго типа. В связи с этим специалисты считают, что регулярное употребление вина может снизить риск развития этого заболевания.



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