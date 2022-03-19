Пентагон дал оценку российской операции на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, чего, по его мнению, ожидала Москва от военной операции на Украине.

Остин утверждает, что российские силы якобы «продвинулись не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы». По его версии, они «испытывают трудности с логистикой», недостаточно хорошо «используют разведку» и координируют действия на земле и в воздухе, передает CNN.

«Есть ряд вещей, которые мы ожидали увидеть, но не увидели», – сказал он, предположив, что Москва якобы ожидала быстрого продвижения и «очень быстрого захвата» Киева.

Напомним, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При этом украинские войска используют жителей украинских городов и сел как живой щит и препятствуют эвакуации, в связи с чем российским военным приходится действовать аккуратно.

В связи с этим следует отметить, как американские СМИ оценивали военные операции США. По сообщениям СМИ, Пентагон не предавал огласке информацию о большом числе жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане среди мирного населения. Военные при подготовке ударов неверно оценивали ситуацию на земле, записывая мирных жителей в число террористов. Не учитывалось, что в зданиях, которые занимали боевики, могли находиться гражданские. Также военные иногда просто не сообщали руководству, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети.

А представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан, оценивая удары американцев по мирным жителям, заявлял, что ошибка «не является поводом для дисциплинарных взысканий», если ее допустили «при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач».

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предполагаемые сроки завершения спецоперации РФ на Украине Кремль не озвучивает, однако она идет по плану и завершится в полном объеме.