 

Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю

19.03.2022, 4:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина лишилась выхода к Азовскому морю, заявило украинское минобороны.

Военное ведомство Украины признало, что российские силы «частично достигли успеха в Донецком оперативном районе». Как заявили в украинском минобороны, Украину «временно лишили выхода к Азовскому морю», передает РИА «Новости».

Напомним, Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Посол Китая вызван в МИД Германии

10.09 / Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии

05.09 / МИД предостерег ЕС от «голословных обвинений» в отравлении Навального

29.06 / Starbucks и Pepsi поддержат бойкот Facebook

15.07 / В Хабаровском крае выявили 98 новых случаев коронавируса

24.06 / В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

03.08 / Сенатор США и европейские парламентарии осудили соглашение между Вашингтоном и Берлином по “Северному потоку – 2”

29.12 / Диетолог назвала способ снижения калорийности блюд с майонезом

13.06 / В МОН заявили, что никто не жаловался на диссертацию Кивы. Журналист Bihus.Info говорит, что это ложь

25.05 / Саакашвили – Голованову: Гордон угостил вас своим шоколадом, а я принес вам свое вино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика