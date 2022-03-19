Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю

Украина лишилась выхода к Азовскому морю, заявило украинское минобороны.

Военное ведомство Украины признало, что российские силы «частично достигли успеха в Донецком оперативном районе». Как заявили в украинском минобороны, Украину «временно лишили выхода к Азовскому морю», передает РИА «Новости».

Напомним, Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой.