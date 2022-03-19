Мнение: Отречемся от старого мира

Международная организация по миграции ООН сообщила, что около 12 миллионов человек находятся в зоне боев на территории Украины и не имеют возможности их покинуть (сюда включены и живущие в ДНР-ЛНР). 6,5 миллионов — внутренние беженцы. 3,2 млн человек покинули страну во всех направлениях.

Организация по миграции ООН (IOM) — это еще один глобалистский институт вроде ВОЗ или Продовольственной программы ООН. Все эти международные структуры объективно отрабатывают повестку глобалистских кругов на слом мирового порядка.

IOM пока не имеет возможности, как ВОЗ, выдавать обязательные к исполнению рекомендации для национальных правительств, однако нужно понимать, что когда волна беженцев захлестнет Европу уже всерьез, эмиссары IOM возьмутся за дело и довольно быстро начнут выкручивать руки, предлагая свои услуги по координации и организации взаимодействия. Цель — перераспределить полномочия национальных правительств в пользу еще одной международной бюрократической структуры. Каждый кризис должен постепенно размывать национальный функционал и передавать его в руки международных институтов. Которые, конечно же, постараются его удержать.

ВОЗ, как известно, уже готовит Пандемийное соглашение, которое зафиксирует новый статус и новые полномочия ВОЗ в мировых балансах. А ВОЗ, как известно, находится целиком на балансе глобальных корпораций и является ооновской структурой сугубо номинально.

На очереди — повторение сценария передачи полномочий в адрес ФАО (FAO) (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) и Всемирной продовольственной программе ООН ВПП (WFP) через проектирование мирового голода. Теперь к этой дружной команде потихоньку подбирается и IOM — кризис беженцев, который любезно создает исполнительный и подконтрольный глобальному фашизму Кремль, запустит включение и этой уважаемой организации ООН в процесс перераспределения мировых полномочий.

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