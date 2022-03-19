 

Ученые рассказали, при какой температуре воздуха человек может погибнуть

19.03.2022, 3:18, Разное
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В процессе новой исследовательской работы специалисты определили, какая температура воздуха может стать для человеческого организма смертельной.

Результаты показали, что критически опасной для человека температурой является 31,1 градус по Цельсию с влажность более 95 процентов. Ученые утверждают, что это явление свойственно для климата стран Ближнего Востока и Северной Америки.

Таким образом, авторы работы считают, что при слишком жаркой температуре и высоком уровне влажности умереть может даже здоровый человек. «Перегрев» тела и нарушения терморегуляции провоцируют наступление летального исхода.



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