Новый метод улучшает обнаружение раковой ДНК в крови

Специалистам удалось найти способ, который позволяет эффективно определять мутации ДНК в образце крови пациента с минимальным секвенированием. Результаты исследования на эту тему опубликованы в научном журнале Nature Biomedical Engineering.

Не секрет, что у пациентов с онкологическими заболеваниями опухолевые клетки сбрасывают в кровь фрагменты ДНК с мутациями, которые указывают на то, что они пришли из больной ткани.

Эксперты рассказали, что новый метод секвенирования, называемый MAESTRO, оказался более эффективным способом для эффективного определения низкочастотных мутаций.