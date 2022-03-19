 

Новый метод улучшает обнаружение раковой ДНК в крови

19.03.2022, 3:18, Разное
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Специалистам удалось найти способ, который позволяет эффективно определять мутации ДНК в образце крови пациента с минимальным секвенированием. Результаты исследования на эту тему опубликованы в научном журнале Nature Biomedical Engineering.

Не секрет, что у пациентов с онкологическими заболеваниями опухолевые клетки сбрасывают в кровь фрагменты ДНК с мутациями, которые указывают на то, что они пришли из больной ткани.

Эксперты рассказали, что новый метод секвенирования, называемый MAESTRO, оказался более эффективным способом для эффективного определения низкочастотных мутаций.



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