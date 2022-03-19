Блинкен озвучил цель санкций США против России

У США нет цели сохранять санкции против РФ навечно, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России. Однако, по его словам, следует «быть готовым», что санкции будут сохранятся «определенное время», а желаемый результат не будет достигнут сразу, передает ТАСС.

Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

РФ начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.