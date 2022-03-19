Мнения: Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

1) «Через две-три недели киевляне смогут вернуться домой, потому что активная фаза войны будет закончена». «Мы отбросили россиян на расстояние до 70 километров от Киева». Такие заявления сегодня прозвучали в офисе Зеленского и в командовании ВСУ.

1) «Через две-три недели киевляне смогут вернуться домой, потому что активная фаза войны будет закончена». «Мы отбросили россиян на расстояние до 70 километров от Киева». Такие заявления сегодня прозвучали в офисе Зеленского и в командовании ВСУ.

Можно ли им доверять? Не думаю. Во-первых, потому что нет ни единого намека на столь быстрое прекращение боевых действий. Во-вторых, никто никого на 70 километров от Киева не отбрасывал. На это указывают и данные местных властей, которые дают порайонную раскладку событий, и данные генштаба ВСУ о боях в районе реки Ирпень, и данные сопровождающих ВС РФ военкоров.

Внимательный читатель, например, на этом ролике может заметить название одного населенного пункта, а затем самостоятельно прикинуть расстояние от него до окраин Киева. Таким образом офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения.

2) В спальных районах Киева постепенно начинают разбирать потешные блокпосты. Напомню, что еще 13 марта МВД Украины подвергло критике их строителей, потому что блокпосты мешают эвакуации населения, создают пробки и тормозят движение гуманитарных грузов.

Позже МВД анонсировало сокращение количества блокпостов до 1,5 тыс., а теперь и вовсе до 1 тыс. сократят. Таким образом мы наблюдаем очередной пример управленческой некомпетентности всей команды Зеленского: сперва они призвали экзальтированную молодежь брать в руки оружие и возводить баррикады, а теперь не знают, что с этим делать и пытаются навести порядок на дорогах.

3) Из позитива – в городе возобновили свою работу некоторые банковские отделения и учреждения мелких бытовых услуг. Из негатива – отдельные депутаты горсовета с целью пиара начали по второму кругу публиковать фотографии раздачи гуманитарной помощи. Наиболее яркий пример нам подарил депутат Сергей Артеменко (тут и тут). Зачем так позориться? Вопрос риторический.

Внешний контур

1) Макрон и Шольц вновь звонили в Кремль, призывая ко всему подряд, но ничего не предлагая взамен. Создается впечатление, что Владимир Путин общается с ними лишь из вежливости. Прорывов нет и не будет, потому что Берлин и (с некоторыми оговорками) Париж совсем субъектность потеряли.

2) Байден позвонил Си Цзиньпиню. Грозил последствиями в случае поддержки РФ и выступил против односторонних действий Пекина по Тайваню. В ответ Си предложил своему коллеге пообщаться с Москвой и урегулировать те вопросы, которые стали причиной текущего кризиса на Украине. Ну, а по Тайваню там и вовсе тупик. Получился эдакий разговор ради разговора.

Прогноз: Потеря контроля над Мариуполем приведет к большой трещине во внешнем единстве украинской власти и оппозиции. На это намекают и нелепые попытки офиса Зеленского объяснить невозможность деблокады города, и громкие подозрения в адрес все того же Зеленского в готовности капитулировать перед Россией. Впрочем, так им и надо!

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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