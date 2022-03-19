Мелитополь подтвердил обстрел со стороны ВСУ «Точкой-У»

Депутат украинского Запорожского областного совета Евгений Балицкий, который во временной администрации Мелитополя отвечает за координацию местной власти с российскими силовыми структурами, подтвердил, что город подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских военных.

«За вечер и ночь три ракеты. Мы каждый день их считаем. На самом деле, они по одной-две летели каждый день в сторону Мелитополя. Это все началось, как только украинские войска оставили Мелитополь, и происходит с периодичностью три ракеты за день», – сообщил Балицкий газете ВЗГЛЯД.

По его словам, «ПВО, развернутое российскими войсками, сбивает их». При этом Балицкий сообщил, что «ракеты сбили, две из них были с кассетной боевой частью, одна рассчитанная на подрыв объектов, а не живой силы». Две ракеты «упали в более-менее безопасной зоне», но одна «упала в жилом секторе, повреждена газовая магистраль».

Балицкий сказал, что «видел пробоины в газовой трубе, было воспламенение», но «городские службы сработали нормально, потушили, дома восстанавливаются». Он сказал, что «ущерб не очень значительный, потому что попадание осколков – это не прямое попадание ракеты». «Крыши, шифер, окна восстанавливаем силами города и самих горожан», – добавил он.

«Но не могу не поделиться общим впечатлением от происходящего. Украина сейчас стреляет по Мелитополю, стреляет из этой самой установки «Точка» – и не по аэродрому, не по воинским частям, которых у нас нет… Военные в бронежилетах и на броне, они-то как раз не погибнут. И у меня вопрос – зачем вы по нам стреляете? Кому и что вы хотите доказать? Вы нас хотите поставить на колени, или хотите заставить еще больше любить Украину?» – сообщил он.

Балицкий сказал: «К нам летела украинская ракета «Точка-У», а россияне ее сбили. Так кому мы должны быть благодарны за наши жизни? Я ни к чему не призываю, просто задаю вопросы – хотя меня уже и на «Миротворец» внесли, и объявили чуть ли не врагом. Но меня сейчас больше волнует спокойствие и безопасность нашего города – так, чтобы нормально работали все службы».

Напомним, российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Мелитополю. В Минобороны сообщили, что российские военные засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. Чтобы пресечь дальнейшие атаки, они уничтожили установки националистов двумя ракетами «Искандер». Позиции украинских пусковых установок «Точка-У» располагались в районе запорожского аэропорта. Ударом «Искандеров» уничтожены не только «Точки-У», но и окрестные склады боеприпасов, на которых предположительно могли находиться другие ракеты «Точка-У».