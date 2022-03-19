Мнение: Обо всём и ниочём

Несколько совершенно неважных мыслей и фактов о том, что нас, россиян, ждёт. Поскольку это не совсем обычная заметка, много шансов, что анонимный редактор уже малоуважаемой Редакции™ ЖЖ недрогнувшей рукой отправит её в рубрику «Другое», где она тихо почиет в груде того, что большинство не читают. Большинство читает только топ — и это уже вопрос не к Редакции™, а к самому большинству.

Итак, поехали…

Об инфляции

Высокой, возможно даже двузначной она будет минимум до 2024 года. Об этом прямо сказала предположительно переназначаемая на новый срок нынешняя председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, и ей можно верить. Во-первых, профессионал. Во-вторых, эта #инфляция будет носить структурный характер, вызванный крутыми переменами в экономике России. Которой ещё предстоит перестраиваться с современного рыночного хозяйства на архаичное «натуральное». Впрочем, когда цивилизация перебиваласи натуральным хозяйством, инфляции и правда почти не было. Но также правда, что люди жили скудно и бедно, а умирали быстро и рано: половина женщин — от родильной горячки, половина мужчин — от сепсиса. Даже до возраста инфаркта мало кто доживал, а уж до возраста Паркинсона…

О репарациях

Это слово вернулось в повестку. Его озвучил президент Украины Владимир Зеленский (надеюсь, упоминание его в блоге — ещё не «экстремизм» и не «дискредитация»?). Его подразумевал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба: «Это вопрос, который мы поднимаем на всех абсолютно форматах. Президент публично об этом говорил. Мы будем этот вопрос проводить через Международный суд ООН. Безусловно, за всё придется заплатить, и не только деньгами. Но и посадкой конкретных людей, совершавших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины».

Оптимисты могут утешать себя тем, что это — «мрiя», коих за последние восемь лет было много. Реалисты знают, что таки да, «за всё приходится платить»…

Об «импортозамещении»

А также обо всех «сами с усами», аналоги есть, можем повторить™ — можно сказать только одно. Международные компании с их продвинутыми технологиями толком ещё не успели покинуть Россию, американские запреты на высокотехнологичный экспорт в РФ ещё даже не могли повлиять на работоспособность оставшейся у нас аппаратуры, как уже… Самая главная трансляция в самый ответственный момент прервалась из-за «технического сбоя на сервере»… И вот с этими рукож***ми — стать передовой технологической страной?

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