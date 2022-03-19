 

Ученые выяснили, что собаки могут испытывать беспокойство по тем же причинам, что и люди

19.03.2022, 1:50, Разное
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Научные сотрудники Хельсинкского университета получили информацию, подтверждающую, что собаки могут испытывать беспокойство по тем же причинам, что и люди.

Специалисты проанализировали результаты анкетирования, в котором участвовали владельцы собак и обнаружили, что у таких животных, как и у людей, личность тесно коррелирует с поведением.

Таким образом, полученные результаты могут помочь в исследованиях генетической основы психических расстройств, так как изучение генов конкретной породы может выявить генетические факторы, лежащие в основе тревожности или дефицита внимания у собак.



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