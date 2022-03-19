Ученые научились предсказывать диабет

Научные сотрудники Университета Турку в Финляндии выяснили, что у детей с сахарным диабетом первого типа можно наблюдать эпигенетические изменения в клетках иммунной системы еще до того, как в крови появляются антитела заболевания.

Отмечается, что эпигенетические изменения могут влиять на работу генов. Специалисты выяснили, что факторы окружающей среды, такие как вирусный инфекции, провоцируют возникновение эпигенетических изменений.

Таким образом, удалось найти ранние эпигенетические изменения, которые помогут определять детей с повышенным риском развития сахарного диабета еще до того, как они столкнуться с болезнью.