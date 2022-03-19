 

В Краснодаре мужчину задержали за плевок в плакат с буквой Z

19.03.2022, 1:30, Разное
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…по статье о «дискредитации российских военных».

В Краснодаре сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину за плевок в плакат с буквой Z по статье о «дискредитации российских военных» (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: соцсети

По данным издания, краснодарец проезжал на автомобиле по Школьной улице и на красном сигнале светофора остановился у плаката, на котором были изображены буква Z в виде георгиевской ленточки и надпись «#СвоихНеБросаем». Мужчина вышел из машины, подошел к плакату и плюнул в него, а затем вернулся в машину. Его действия попали на видеорегистратор стоящего позади автомобиля.

На краснодарца составили административный протокол по статье о «дискредитации Вооруженных сил России». Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Накануне в воронежском торговом центре «Арена» сотрудники Росгвардии задержали мужчину в футболке с флагом Украины и пацифистским лозунгом. Силовиков вызвал администратор ТЦ, сообщили очевидцы.

Ранее две студентки РЭУ им. Плеханова рассказали, что их отчислили из университета за сторис в инстаграме. Девушки выставили в соцсети сообщения о происходящем в Украине, свое мнение о боевых действиях в Украине и пацифистские призывы. Редакция направила запрос в университет с просьбой прокомментировать эту информацию.

Источник: Новая газета



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