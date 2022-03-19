В Краснодаре мужчину задержали за плевок в плакат с буквой Z
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
…по статье о «дискредитации российских военных».
В Краснодаре сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину за плевок в плакат с буквой Z по статье о «дискредитации российских военных» (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Фото: соцсети
По данным издания, краснодарец проезжал на автомобиле по Школьной улице и на красном сигнале светофора остановился у плаката, на котором были изображены буква Z в виде георгиевской ленточки и надпись «#СвоихНеБросаем». Мужчина вышел из машины, подошел к плакату и плюнул в него, а затем вернулся в машину. Его действия попали на видеорегистратор стоящего позади автомобиля.
На краснодарца составили административный протокол по статье о «дискредитации Вооруженных сил России». Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Накануне в воронежском торговом центре «Арена» сотрудники Росгвардии задержали мужчину в футболке с флагом Украины и пацифистским лозунгом. Силовиков вызвал администратор ТЦ, сообщили очевидцы.
Ранее две студентки РЭУ им. Плеханова рассказали, что их отчислили из университета за сторис в инстаграме. Девушки выставили в соцсети сообщения о происходящем в Украине, свое мнение о боевых действиях в Украине и пацифистские призывы. Редакция направила запрос в университет с просьбой прокомментировать эту информацию.
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет