В Краснодаре мужчину задержали за плевок в плакат с буквой Z

…по статье о «дискредитации российских военных».

В Краснодаре сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину за плевок в плакат с буквой Z по статье о «дискредитации российских военных» (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: соцсети

По данным издания, краснодарец проезжал на автомобиле по Школьной улице и на красном сигнале светофора остановился у плаката, на котором были изображены буква Z в виде георгиевской ленточки и надпись «#СвоихНеБросаем». Мужчина вышел из машины, подошел к плакату и плюнул в него, а затем вернулся в машину. Его действия попали на видеорегистратор стоящего позади автомобиля.

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