 

Новые власти Мелитополя рассказали о жизни города

19.03.2022, 1:23, Новости дня
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Депутат украинского Запорожского областного совета Евгений Балицкий, который во временной администрации Мелитополя отвечает за координацию местной власти с российскими силовыми структурами, рассказал о жизни города, освобожденного российскими войсками.

Балицкий сообщил газете ВЗГЛЯД, что в первую очередь его «волнует спокойствие и безопасность города – так, чтобы нормально работали все службы». Он сообщил, что «большинство магазинов работают», также работают рынки, «есть все, как и было до 24 февраля», хотя «цены немного повыше». По его словам, «в основном работают все сферы, кроме промышленности, потому что много вопросов по поставкам, по сбыту продукции».

«Зарплаты бюджетникам выплачиваются – частично украинской властью, если брать государственные учреждения, такие как институты, Агроакадемия, техникумы – то, что было на балансе государства, а не местных властей. Что касается местных платежей – есть проблема с выплатой пенсионерам, сейчас этот вопрос решается, задолженность небольшая, не больше месяца», – рассказал он.

Балицкий признал, что наблюдаются «перебои во многих отраслях, предприятия многие не работают – к слову, это объясняет то, что очень большое количество людей стоят в очередях за гуманитаркой». Однако, по его словам, «если бы и до 24 февраля что-то раздавали бесплатно, была бы все равно огромная очередь».

Российские военные «в жизнь города напрямую не вмешиваются», их видят «только в объектах дислокации». «Они ходят по городу, мы – гражданские власти – особенно с ними не пересекаемся. Взаимодействие идет у милиции, которая создана для охраны правопорядка, взамен нацполиции», – рассказал Балицкий.

«Гуманитарную получаем каждую неделю. Сегодня получили 50 тонн: тушенка, сахар, крупы, памперсы – все самое необходимое. Раздаем в разных частях города. В основном получают социально незащищенные группа. И да, очереди огромные», – сообщил он.

При этом «мародерство идет на спад», его «практически сейчас нет – во всяком случае, за последнюю неделю сообщений не поступало», а «правопорядок в городе обеспечивается силами военных и мелитопольской милицией», в которую «добровольцами записалось около 100 человек – это бывшие сотрудники полиции, в основном отставные». Они «ходят без оружия».

Напомним, в Минобороны РФ сообщали, что город продолжает жить обычной жизнью: работают магазины, транспорт, а горожанам раздают гуманитарную помощь. Здесь в работу вступила временная администрация. И.о. мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в Партии регионов. Помогает ей «комитет народных избранников».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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