 

Вучич напомнил Западу про Югославию

19.03.2022, 1:23, Новости дня
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Запад «пудрит мозги» сербам, которые видят, что в ситуациях вокруг Югославии и Украины применяются двойные стандарты, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич напомнил, что Сербия «осудила нарушение территориальной целостности Украины». Однако «людям в Сербии неясно», как ЕС и Запад, которые «пудрят сегодня мозги» сербам, «не вспомнили об этом в 1999 году», передает ТАСС со ссылкой на TV PRVA.

«Как вы сегодня показываете коляски, в которых нет детей, которые убиты, но не показывали в 99-м коляски, в которых не было Милицы Ракич, Бояны Тошович, Сани Миленкович (дети, убитые во время бомбежек НАТО) и всех остальных?» – сообщил он.

Вучич заявил, что «в голове народа сейчас все перемешивается». «Кто был жертвой, а кто нарушал международное право, без резолюции СБ ООН принимал жестокие решения против Сербии?» – сообщил он, отметив, что Москва не вводила санкции против Сербии и всегда поддерживала Белград на международных площадках, включая вопрос непризнания Косово.

Напомним, Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление. Вучич указывал, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции РФ на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что страна – единственная в Европе, кто не ввел санкции против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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