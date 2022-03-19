 

Мнение: «Лишь бы не было войны…»

19.03.2022, 0:50, Разное
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Путин пришел на митинг, на котором специально обученные сотрудники МВД  насчитали 203 тысячи человек.

Путин взял микрофон и произнес речь, завершив свое выступление такими словами:

«… так получилось, что начало операции совпало – совершенно случайно совпало – с днём рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, – Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!» (отсюда).

На митинге было много лозунгов. Но удивительно, что не было главного лозунга, очень популярного еще в СССР.  Кто жил в те годы, думаю, помнят, что когда страна семимильными шагами маршировала в светлое будущее, трудности и проблемы перекрывались лаконичным: «Лишь бы не было войны!».

Вот я и удивляюсь, почему сегодня в городах и весях России не произносят «Лишь бы не было войны». А спецоперацию России на Украине, санкции, повышение цен на все и вся, безработицу и прочие невзгоды…. Переживем. Лишь бы не было войны!

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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