 

Найден метод, который позволит спасти вид носорогов от вымирания

19.03.2022, 0:25, Разное
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Специалисты решили разработать искусственные яйцеклетки из стволовых клеток, чтобы спасти от вымирания северных белых носорогов.

Не секрет, что на сегодняшний момент ситуация с северным белым носорогом довольно плачевная, так как их осталось лишь двое и они самки. Эти существа как никогда близки к вымиранию, так как не имеют возможности естественного размножения.

Ранее ученые заморозили сперматозоиды последнего самца, и это дало им возможность возродить вид. Для этого потребовалось перепрограммировать клетки кожи. Это позволит преобразовывать их в другие клетки организма, например, в яйцеклетки или сперматозоиды.



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