Найден метод, который позволит спасти вид носорогов от вымирания

Специалисты решили разработать искусственные яйцеклетки из стволовых клеток, чтобы спасти от вымирания северных белых носорогов.

Не секрет, что на сегодняшний момент ситуация с северным белым носорогом довольно плачевная, так как их осталось лишь двое и они самки. Эти существа как никогда близки к вымиранию, так как не имеют возможности естественного размножения.

Ранее ученые заморозили сперматозоиды последнего самца, и это дало им возможность возродить вид. Для этого потребовалось перепрограммировать клетки кожи. Это позволит преобразовывать их в другие клетки организма, например, в яйцеклетки или сперматозоиды.