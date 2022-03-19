 

Вещание RT запретили в Северной Македонии

19.03.2022, 0:00, Новости дня
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Компания «Македонски Телеком» запретила ретрансляцию RT в Северной Македонии, сообщили СМИ.

Как передает канал «Телма», ретрансляция RT «больше не допускается» по решению кабмина страны, «отраженному в решении национального агентства по аудиовизуальным медиауслугам», передает ТАСС.

Напомним, власти стран ЕС и других западных государств в связи с проведением Россией военной операции на Украине запретили на своей территории деятельность радиостанции Sputnik и телеканала RT. Так, 18 марта британский медиарегулятор Ofcom после обращения правительства страны отозвал лицензию на вещание телеканала RT. Вслед за Британией вещание RT запретила и Германия.

Канада также запретила вещание RT и RT France. 4 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. В тот же день телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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