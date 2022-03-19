США заявили о преждевременном комментировании Китаем итогов переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Китай выступил с заявлением по итогам переговоров президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина еще до завершения беседы.

Псаки задали вопрос о том, почему Пекин опубликовал свое заявление значительно раньше, чем Вашингтон. «Еще до того, как он (разговор) закончился. Примечательно», – отметила в ответ Псаки. Она заявила, что беседа «была долгой», переговоры «продолжались два часа», американцам потребовалось время, в частности на перевод, передает ТАСС.

В пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.