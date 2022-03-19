 

Бельгия передумала закрывать АЭС в 2025 году

19.03.2022, 0:00, Новости дня
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Планы остановить все действующие в Бельгии атомные реакторы в 2025 году решено пересмотреть, сообщил бельгийский премьер Александр де Кроо.

В конце 2021 года руководство Бельгии решило остановить реакторы в 2025 году. Однако кризис на Украине и резкий рост цен на энергоносители заставили правительство пересмотреть свое решение и сохранить два реактора до 2035 года. Кроо заявил, что власти страны намерены «принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов» на 10 лет. При этом Кроо утверждает, что власти Бельгии собираются ускорить переход на возобновляемые источники энергии, для чего выделяют 1 млрд евро, передает РИА «Новости».

Напомним, правительство Бельгии на фоне роста цен на топливо и электроэнергию решило временно снизить НДС на электричество и газ с 21% до 6%, а также сократить акцизы на топливо. Тем временем во Франции призывают снизить температуру в домах на несколько градусов, а в Германии анонсируют повышение стоимости газа к маю более чем на четверть.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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