Образ дня: Оскар Айзек в килте на премьере сериала Marvel “Лунный рыцарь”

Оскар Айзек продолжает своё участие в промо-туре сериала от Marvel «Лунный рыцарь». 43-летний актёр появился на премьере в США в сером костюме (костюм того же цвета носит его герой Марк Спектор в картине). На нем был пиджак, бела рубашка на пуговицах и лаконичный чёрный галстук. Изюминкой образа стала плиссированная юбка до колена, которую принято называть килт, бренда Thom Browne.

Руку к этому выходу актёра приложил его стилист Майкл Фишер. Он-то и решил добавить к наряду армейские черные ботинки с чёрными гольфами до колена и с тремя белыми полосками на левой ноге.

А парой дней ранее в Instagram актёр поделился фотографией с другого мероприятия в рамках продвижения фильма, где он тоже был в килте, но уже из коллекции самого Фишера и его бренда Commission.

По сюжету нового фильма Айзек играет бывшего морского пехотинца, а ныне скромного сотрудника сувенирного магазина Стивена Гранта, которого мучают провалы в памяти, странные воспоминания и бессонница. Из-за этого ему все сложнее отличать реальность от сна.

Он каким-то образом получает силы от египетского бога Хонсу и обнаруживает у себя диссоциативное расстройство личности, поэтому решает делить своё тело с наёмником Марком Спектором, которого играет Итан Хоук.

Премьера первой серии состоится уже 30 марта на Disney+.