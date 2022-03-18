 

Мнение: РФ без БПЛА

18.03.2022, 23:00, Разное
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(Опять благодарность Деволу за подгон).

Мужик на этом видео спорит сразу со всей отечественной пропагандой, уверяющей на голубом глазу, что “беспилотники не нужны” и что “российская ПВО щелкает беспилотники как орешки”. Естественно, что особенно эта пропаганда обострилась после войны в Карабахе, которую азербайджанцы выиграли как раз во многом благодаря беспилотникам, поставленным Турцией.

В принципе, когда после уже достаточно понятного окончания “операции” на Украине начнется “разбор полетов” – хорошо было бы все ж выяснить, какая сволочь годами и десятилетиями (!) сдерживала и полностью блокировала вооружение российской армии беспилотными УДАРНЫМИ летательными аппаратами. На каком основании? Чем это объясняли?

Но это уже, наверно, при новой власти. И то – если повезет.

Источник: Размышления вольного социолога



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