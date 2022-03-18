 

Коронавирус может привести к сахарному диабету

18.03.2022, 22:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Результаты недавней исследовательской работы продемонстрировали, что восстановившие свое здоровье пациенты после коронавирусной инфекции часто сталкиваются с сахарным диабетом.

В ходе эксперимента ученые проанализировали данные о состоянии организма 36 тысяч человек, у которых был диагностирован COVID-19. По сравнению с участниками, которые не болели коронавирусом, переболевшие пациенты на 28 процентов чаще сталкивались с диабетом второго типа.

Специалисты утверждают, что это может быть связано с повреждениями, которые наносит вирус бета-клеткам поджелудочной железы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Прохор Шаляпин ответил на обвинения в «отношениях с бабушками за деньги»

15.07 / Скандалы: Российские корпорации ударились в валютные долги

28.01 / Завтра во дворце будут стоять солдаты НАТО!

06.01 / Ученые выявили три фактора, повышающих риск заражения COVID-19

09.10 / Мнение: Порошенко продавал оружие террористам в Сирию

10.07 / Экс-теща Михаила Ефремова обвинила актера в спаивании Качалиной

20.08 / Мнение: “Основание”. Трейлер

14.07 / Путин: на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией

02.01 / В 2020 году сотрудники СБУ раскрыли четыре разведывательные сети и задержали 11 российских агентов

26.05 / Названы правила покупки подержанного автомобиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика