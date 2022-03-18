Коронавирус может привести к сахарному диабету

Результаты недавней исследовательской работы продемонстрировали, что восстановившие свое здоровье пациенты после коронавирусной инфекции часто сталкиваются с сахарным диабетом.

В ходе эксперимента ученые проанализировали данные о состоянии организма 36 тысяч человек, у которых был диагностирован COVID-19. По сравнению с участниками, которые не болели коронавирусом, переболевшие пациенты на 28 процентов чаще сталкивались с диабетом второго типа.

Специалисты утверждают, что это может быть связано с повреждениями, которые наносит вирус бета-клеткам поджелудочной железы.