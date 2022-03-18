Без прикрас – Личное мнение
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В реальности у Бузовой — очень грустная попа.
Под фильтрами в старой соцсети всё было красиво, а без них — беда: рыхлая, бесформенная задница в обрамлении «галифе».
Фото: Соцсети
Не верите, что застарелый жир, оплывающий вниз под действием силы гравитации, принадлежит гОленьке?
А зря!
https://t.me/lenamiro/11148
С лицом, впрочем, дело обстоит не лучше. Пряник Бузовой — отличная иллюстрация к поговорке «С лица воду не пить».
https://t.me/lenamiro/11149
Смотрю я на это и начинаю понимать, почему некоторые наши селебки так отчаянно держатся за Инстаграм (запрещён в России), почему отмораживаются в действующих соцсетях, не понимая, что показать, как и что сказать.
Сказать им, по сути, нечего. Да и показать, как оказалось, тоже.
Изгнанные из уютной, отфильтрованной реальности, подарившей им второе, виртуальное «Я», которое с годами стало их первым и основным, они действительно сейчас пребывают в шоковом состоянии.
Фото: Соцсети
Ну, что ж: добро пожаловать, в новый мир, где царствует ситчик в цветочек и натюрель!
А Бузова — молодец: не теряется.
Пожалуй, единственная из всех тёток с трухлявого бревна, которая фигарит контент, востребованный в новой реальности. Остаётся собой, пока другие думают, как бы обработать свои видео так, чтобы образ жизни не так отчётливо читался на их пожёванных пряниках.
Вы — за то, чтобы видеть селебов в виде «какие уж есть», или пусть Дуров сжалится и придумает, как им накладывать фильтры на пряники в непредназначенный для этого соцсети?
Почему?
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Источник: Лена Миро
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