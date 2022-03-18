Без прикрас – Личное мнение

В реальности у Бузовой — очень грустная попа.

Под фильтрами в старой соцсети всё было красиво, а без них — беда: рыхлая, бесформенная задница в обрамлении «галифе».



Фото: Соцсети

Не верите, что застарелый жир, оплывающий вниз под действием силы гравитации, принадлежит гОленьке?

А зря!

https://t.me/lenamiro/11148

С лицом, впрочем, дело обстоит не лучше. Пряник Бузовой — отличная иллюстрация к поговорке «С лица воду не пить».

https://t.me/lenamiro/11149

Смотрю я на это и начинаю понимать, почему некоторые наши селебки так отчаянно держатся за Инстаграм (запрещён в России), почему отмораживаются в действующих соцсетях, не понимая, что показать, как и что сказать.

Сказать им, по сути, нечего. Да и показать, как оказалось, тоже.

Изгнанные из уютной, отфильтрованной реальности, подарившей им второе, виртуальное «Я», которое с годами стало их первым и основным, они действительно сейчас пребывают в шоковом состоянии.



Фото: Соцсети

Ну, что ж: добро пожаловать, в новый мир, где царствует ситчик в цветочек и натюрель!

А Бузова — молодец: не теряется.

Пожалуй, единственная из всех тёток с трухлявого бревна, которая фигарит контент, востребованный в новой реальности. Остаётся собой, пока другие думают, как бы обработать свои видео так, чтобы образ жизни не так отчётливо читался на их пожёванных пряниках.

Вы — за то, чтобы видеть селебов в виде «какие уж есть», или пусть Дуров сжалится и придумает, как им накладывать фильтры на пряники в непредназначенный для этого соцсети?

Почему?

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