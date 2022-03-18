У каждого месяца есть своя птица-покровитель: что можно узнать о своей натуре по дате рождения

Месяц рождения имеет большое значение для развития личности человека. Многие привыкли читать гороскопы по утрам, изучать значения своего знака зодиака, даты рождения… Но мало кто знает, что у каждого месяца есть свой символ, птица-покровитель.

Январь: сова

Покровителем людей, родившихся в январе, является сова. Уроженцы первого месяца года очень лояльны и никогда не оставляют позади более слабых. Зачастую они не осмеливаются открываться посторонним, показывать им свою душу, держатся на расстоянии. Но это вовсе не отталкивает окружающих, а, наоборот, заставляет их думать о людях, родившихся в январе.

Люди, находящиеся под покровительством совы, как правило, очень умны. У них много интересных, мудрых мыслей. Они обладают настойчивостью, которая поможет им достичь своих целей.

Февраль: попугай

Эти птицы привлекают внимание тех, кто любит приключения. Люди, находящиеся под покровительством попугаев, – настоящие авантюристы. Они безумно любят приключения и активное времяпрепровождение. Для таких людей поездка считается в тысячу раз дороже простого приглашения на ужин.

С первого взгляда может показаться, что люди, родившиеся в феврале, очень самоуверенны. На самом деле иногда они сомневаются в себе и собственных силах. Но, несмотря на это, они не отказываются от задач, которые приближают их к достижению заветных целей.

Март: зарянка

Эти птицы очень чувствительны. И люди, родившиеся в марте, тоже очень часто принимают все близко к сердцу. Они хорошие, отзывчивые и верные друзья, готовые помочь в любую минуту. Друзья и знакомые могут без доли сомнения рассчитывать в трудных ситуациях на людей, родившихся в первый весенний месяц.

Апрель: канарейка

Канарейки любят и ценят свободу. Это очень яркие, жизнерадостные птицы. То же самое можно сказать про людей, родившихся в апреле. Они тоже очень яркие, привлекательные и любят жизнь.

Людей, находящихся под покровительством канарейки, сложно не заметить в толпе. Ведь они излучают захватывающее сияние. Своим жизнелюбием и индивидуальностью они могут покорить любого незнакомца.

Май: соловей

Люди, рожденные в мае, символом и покровителем которых является соловей, просто обожают мечтать и витать в облаках. Они практически всегда находятся в своем собственном мире.

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Далеко не каждый человек может найти общий язык с людьми, появившимися на свет в мае. Все дело в том, что они подвержены частым сменам настроения. Их настроение может меняться очень часто без особой причины.

Среди людей, находящихся под покровительством соловья, очень много творческих личностей: музыкантов, певцов, художников или писателей.

Июнь: белый голубь

Символом людей, которые родились в июне, является белый голубь. Белых голубей в городе можно встретить нечасто. Вот и люди, рожденные в июне, особенные и редкие личности, обладающие невероятно высокой самооценкой и уверенностью в себе. Они рождены быть лидерами.

И одно из величайших достоинств людей, рожденных в июне, состоит в том, что, хотя из них выходят очень хорошие лидеры, они всегда заступаются за более слабых и готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Июль: орел

Люди, которые находятся под покровительством орла, нуждаются в гармонии и всегда стремятся быть окруженными порядком: как физически, так и духовно. Они любят следовать правилам. Люди, родившиеся в июле, не любят нервничать и предпочитают жить по графику. Они не любят выходить из собственной зоны комфорта, в которой у них все разложено по полочкам и расписано буквально по минутам.

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Август: зимородок

Люди, покровителем и символом которых является зимородок, очень миролюбивы и добры по своей природе. Они обладают невероятным чувством справедливости. Даже когда они смотрят фильм, они приходят в ужас из-за сцен, в которых с кем-то из персонажей обходятся не самым лучшим образом.

Может быть, не каждому суждено найти общий язык с людьми, рожденными в августе. Но те, кто посвятит много времени изучению их личности, могут приобрести по-настоящему хороших друзей и товарищей. Мужчины, находящиеся под покровительством зимородка, в свою очередь, славятся вежливостью по отношению к представительницам противоположного пола.

Сентябрь: сарыч, или обыкновенный канюк

У людей, символом которых является сарыч, спокойный характер. Они достаточно уравновешенные личности. К тому же они всегда очень добры и дружелюбны по отношению к другим людям. С людьми, родившимися в первый месяц осени, достаточно просто найти общий язык. Они всегда очень любезны.

Они глубоко убеждены, что умные и чувствующие люди действительно могут добиться успеха в жизни. Именно поэтому личности, родившиеся в сентябре, стараются относиться ко всем с добротой, теплотой и уважением.

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Октябрь: лебедь

Лебеди очень мудры и знают чего хотят. Люди, символом которых является эта птица, вполне довольны повседневной жизнью. Их главной целью являются вовсе не материальные блага. Они не стремятся к богатству и невероятным успехам в карьере. У них совершенно другие приоритеты. Они могут по-настоящему реализоваться, найдя семейное счастье, показав свою любовь по отношению к членам своей семьи.

Люди, находящиеся под покровительством лебедей, как и лебеди, достаточно мудры. К ним можно обратиться за советом и помощью.

Ноябрь: петух

Люди, символом которых является петух, не такие, как все. Они особенные. Они обладают невероятно живым воображением и способны оценить красоту искусства. Они не могут усидеть на месте. Люди, появившиеся на свет в ноябре, очень любят новости, поэтому большую часть времени путешествуют, знакомясь с новыми местами и людьми, познавая новые культуры. С ними очень интересно общаться.

Декабрь: ворон

Совершенство и успех – эти два слова лучше всего описывают то, к чему стремятся люди, символом которых является ворон. Это очень целеустремленные личности. Люди, родившиеся в декабре, изо дня в день стараются становиться лучше и выжимать из себя максимум. Они не привыкли работать вполсилы.

Они невероятно креативные. Им не нравятся обычные вещи. Поэтому, если вам нужно придумать новую идею или разработать интересный проект, вы можете обратиться за помощью к людям, покровителем которых является ворон. Они точно помогут.