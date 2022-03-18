Короткие волосы и челка. Самая трендовая прическа этого сезона

Существует распространенное заблуждение о том, что короткие волосы не могут «похвастаться» такой же универсальностью, как длинные. Особенно, если это стрижка в сочетании с челкой. На самом деле в любой момент при желании вы можете изменить свою прическу. Подумайте о челке, зачесанной и заколотой спереди назад, или с пробором посередине. Челку можно сделать рваной, косой или же просто укоротить. В общем, проявляйте фантазию, не забывая сочетать свои идеи с модными тенденциями этой весны.

Челка в тренде

Еще не так давно женщины старались сделать челку идеально прямой с помощью фена, утюжка и различных средств для укладки волос. Эти времена прошли. Сегодня в моде челка, сохраняющая свою натуральную текстуру, что позволяет женщине выглядеть естественно и по-настоящему эффектно.

Хотя прямая челка не сдает своих позиций, но это совершенно другой вариант – для кудрявых красавиц, часто списывающих короткую прямую челку как стиль, который они не могут носить. А вот и нет! Образ получается очень интересным.

Кстати, в этом сезоне приветствуется челка любой длины. Она может падать на глаза, а может и не доходить до середины лба. Подходящий образ найдет для себя каждая модница, подчеркивая свои достоинства или скрывая недостатки.

Стрижемся покороче

Если вы не уверены, насколько коротко подстричься, длина до подбородка — отличный способ показать свои красивые скулы. Боб, как всегда, остается в моде. Сочетайте его с взлохмаченной челкой, чтобы почувствовать себя хулиганкой, в отличие от сочетания боба с длинной боковой челкой, которое, напротив, смотрится очень женственно и элегантно.

А если боб уже надоел? Если и есть что-то, что превращает обычную короткую прическу в эффектную, так это рваная стрижка. Попросите стилиста придать вашим концам форму с помощью бритвы, чтобы добиться шероховатости. Неровные края придают образу некой беспечности, легкомыслия, дают женщине возможность сбросить визуально несколько лет.

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Да и кто сказал, что короткие стрижки не могут быть многослойными? Могут! Рваные варианты являются тому доказательством. Такая стрижка будет привлекать внимание окружающих и на работе, и на прогулке, и на вечеринке.

Естественность в укладке, но яркость в цвете

Если вы являетесь счастливой обладательницей волнистых волос, сушите их на воздухе. Причем полностью все волосы, включая челку. Волнистая текстура и челка, обрамляющая лицо, больше всего напоминают ретро.

Над укладкой коротких волос также слишком долго «колдовать» нет необходимости. Небрежная, объемная стрижка и взлохмаченная челка — создается так называемый «домашний» образ.

Ну, а если вы желаете сделать свежую стрижку любой длины еще более сказочной, остановитесь на новом ярком цвете. Для весеннего настроения – именно то, что нужно!