 

Минздрав зарегистрировал новую российскую вакцину от COVID-19

18.03.2022, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разработанная специалистами ФМБА вакцина против коронавируса «Конвасэл» зарегистрирована Минздравом России, следует из госреестра лекарственных средств.

В реестре указано, что «Конвасэл» – это субъединичная рекомбинантная вакцина, предназначенная «для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», передает РИА «Новости».

Как следует из инструкции к препарату, «вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 мл каждая инъекция», она предназначена для людей от 18 до 60 лет.

Напомним, руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что вакцина «Конвасэл», разработанная Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства, хорошо переносится и не вызывает аллергию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Сопредседатель СДПГ – в партии нет разногласий по России — новые санкции возможны

16.08 / Суд оставил Чауса под домашним арестом, Украина эвакуировала из Кабула граждан пяти стран. Главное за день

19.10 / После изгнания из Google и Facebook «антимасочники» мигрируют в российскую соцсеть «Вконтакте»

12.02 / Еврокомиссия расширит техническую помощь Украине на €800 тыс.

16.09 / Электромобили Mercedes-Benz выйдут на рынок РФ в 2021 году

26.03 / В ХХ веке уровень океана рос быстрее, чем когда-либо за последние два тысячелетия

19.10 / Минтруд назвал особенности новой модели расчета прожиточного минимума

13.07 / Виновнику аварии на Столичном шоссе, в которой погибли четыре человека, сообщили о подозрении

22.05 / Das Erste – США будут ждать от ФРГ взаимности за уступки по «Северному потоку — 2»

24.12 / Кулеба заявил, что ветирование Трампом оборонного бюджета не скажется на поддержке Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика