 

США не исключили введения санкций против Китая за поддержку России

18.03.2022, 22:30, Новости дня
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США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Другой высокопоставленный представитель администрации США заявлял, что глава американского государства Джо Байден «дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России». При этом чиновник не уточнял идет ли речь о санкциях, заявив, что не будет «обсуждать публично возможности» США.

Он добавил, что Байден обещал реакцию не только от США, «но и от всего мира». По словам чиновника, Байден не говорил Си Цзиньпину о конкретных ожиданиях США о действиях, которые мог бы предпринять Пекин в контексте ситуации вокруг Украины, предоставив это решение лидеру Китая, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.

Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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