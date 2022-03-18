Мнение: Китайская Африка, Тайвань готовится и отказ КНР от санкций против России

1. В 2000-м году главными торговыми партнёрами стран Африки были страны Запада: около трети африканских стран торговали в первую очередь с Францией (то есть, с бывшими колонизаторами). Однако на 2022 год картина разительно поменялась – более половины африканских стран выбрали в качестве основного партнёра Китай:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/glavnye-torgovye-partnery-stran-afriki-na-2000-i-2022-goda-esli-v-2000-godu-622ed9f76dfcc4232201d0aa

Это к вопросу «весь мир против России». Нет, не весь, только деградирующие страны Запада. Экономический центр мира уже переместился в Китай.

2. На Тайване начали что-то подозревать:

https://lenta.ru/news/2022/03/17/vtorjenie/

…Тайвань активизировал свою подготовку к возможному нападению Китая. В частности, в 2022 году страна выделила рекордную сумму на оборону, еще порядка 8,7 миллиарда долларов будут дополнительно направлены на эти цели в ближайшие пять лет. Также власти ввели более жесткий график военной подготовки для местных резервистов — теперь они обязаны являться на 14-дневные учения вместо семидневных.

Кроме того, ряд тайваньских политиков призывает снова увеличить срок обязательной военной подготовки для мужчин в возрасте от 19 до 36 лет с четырех месяцев до одного года — такое требование действовало в стране до 2018 года. Партия «Новая власть», которая является четвертой по величине в государстве, призвала разработать специальные программы и для тайваньских женщин, чтобы в случае войны они могли заняться тыловым обеспечением.

3. Китай продолжает вальяжно отмахиваться от попыток давления со стороны США. Накануне китайцы в очередной раз заявили, что не будут поддерживать антироссийские санкции:

https://lenta.ru/news/2022/03/17/prc/

Поскольку Госдепу необходимо показать ну хоть какую-нибудь победу на китайском направлении, американские СМИ начали писать, что Китай согласился оказывать помощь России. Мол, мы ослабли и сами по себе уже не справимся, теперь мы якобы на содержании Китая.

В действительности, нам вполне достаточно обычных сотрудничества и торговли — выгодных как для нас, так и для Китая. Китайцы и вправду могут помочь нам с поставками некоторых важных товаров в обход западных санкций. Однако это вовсе не гуманитарная помощь, а выгодный бизнес: мы готовы за эти товары платить (в том числе и повышенную цену, если потребуется).

Вместе с тем мы, конечно, благодарны Китаю за его дипломатическую и информационную поддержку. В ситуации, когда Россия принимает на себя главный удар обезумевших американцев, такая поддержка очень кстати. Тут следует поставить галочку в нашей красной тетрадке — Китай наш друг, США наш враг.