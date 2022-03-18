 

“Алкоголички” и джинсы с накладными карманами: тренды из 90-х, актуальные этой весной

18.03.2022, 21:35, Разное
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Мода любит ходить по кругу, то принимая, то отвергая тренды. Этой весной в любимчиках вновь оказались 90-е. Рассказываем, на какие вещи из эпохи, когда сочетали несочетаемое и чувствовали себя при этом отлично, нужно обратить особое внимание.  

Майка-алкоголичка

Белая майка – что может быть проще? Но к чему усложнять, если ее уже включили в свои показы многие мировые бренды. В белоснежных “алкоголичках” на осенне-зимних дефиле шествовали модели Prada, Bottega Veneta, Chloe и другие. Базовая вещь гардероба вышла на новый уровень, и этой весной ее можно смело комбинировать и с рваными джинсами, и с кутюрными многослойными юбками.

Prada, осень-зима 2022/2023Bottega Veneta, осень-зима 2022/2023″Состаренные” кожаные куртки

Если в ваших fashion-завалах такой куртки нет, самое время разобрать гардероб папы, а то и дедушки. Особенно, если им близок мотоспорт или хард-рок – сферы, где без байкерской кожаной куртки или косухи просто не обойтись. Если винтаж – не ваша история, обратите внимание на новые весенние коллекции Miu Miu, Prada и Blumarine. Дизайнеры сделали ставку на эффект состаренности – и не прогадали. 

Prada, весна-лето 2022Blumarine, весна-лето 2022Брюки и джинсы с накладными карманами

Писк, а то и крик сезона – брюки с накладными карманами, очень популярные в 90-е. Универсальная вещь, которую в этом сезоне позволительно сочетать с любыми вещами – “алкоголичкой” или корсетом, вязаным кроп-топом или бра с воланами, спортивным лонгсливом или классической рубашкой. Можно выбрать как джинсы с низкой посадкой, так и брюки-карго – в стиле милитари, сафари или кожаные рок-н-ролльные.

Амели СтэнескуИза Дантас



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