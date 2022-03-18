Разработано приложение для лечения бессонницы

Научные сотрудники Сеченовского университета разработали специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно избавиться от бессонницы.

Уникальный метод когнитивно-поведенческой терапии инсомнии заключается в 6-8 еженедельных занятий, которые направлены на формирование у пациентов навыка здорового сна. При этом бессознательные опасения не уснуть полностью исчезают.

Для этого пользователю необходимо лишь внести запрашиваемые данные о своем сне до лечения ив его процессе. Кроме того, приложение отправляет рекомендации по изменению режима сна и поведения во время бодрствования.